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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Молдова звернулась до чиновників щодо подорожей Росією

01:35, сьогодні 120 Читать новость на русском
Уряд Молдови не хоче, щоб державні службовці їздили до Росії
Уряд Молдови не хоче, щоб державні службовці їздили до Росії / Соцмережі

Уряд Молдови рекомендує державним службовцям різних рівнів не пересуватися через та територією Російської Федерації.

Відповідну заяву опублікувала прес-служба молдовського уряду, пише DW.

"Останніми місяцями були численні випадки затримання молдовських чиновників у Росії, у тому числі в російських аеропортах. Задля уникнення інцидентів і до прояснення ситуації держслужбовцям не рекомендується пересуватися через територію Російської Федерації", – зазначається у повідомленні.

Крім того, Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови вручило російському послу ноту протесту щодо цього питання.

У документі, зокрема, зазначається, що молдовських чиновників не лише "необґрунтовано зупиняють, затримують і допитують на в'їзді до РФ", а й "їх ображають співробітники російських спецслужб".

Зауважимо, що президент Молдови Ігор Додон, який відзначається проросійськими поглядами, критично поставився до рішення уряду.

Так, молдовський лідер погоджується, що на російському кордоні справді могли бути якісь непорозуміння, щоправда рішення заборонити державним чиновникам поїздки до Росії він вважає ненормальним.

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Теги: Політика Молдова Новини Росії
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