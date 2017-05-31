Молодики атакували штаб Навального в Іркутську: сильно постраждав син орендодавця

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31 травня в Іркутську невідомі завітали до приміщення, яке орендує штаб опозиційного російського політика Олексія Навального, та почали лупцювати сина орендодавця, який у цей час робив там косметичний ремонт.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор штабу опозиційного політика Сергій Беспалов.
За його словами, спершу до приміщення увійшли три особи, оглянули все та вийшли, а за деякий час сюди завітали вже 6-8 молодиків.
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Потерпілий хлопець є міцним, але постраждав все одно сильно. Били так, що кулаком зламали одну з дверей. Пізніше у травмпункті йому наклали 6 швів, є підозра на струс мозку. На початку нападу хтось вигукнув: Ти – прихильник Навального, ти здав їм приміщення, ми все знаємо, ти ще й від "Яблука" висувався,
– наголосив Беспалов і додав, що у цей час інших двоє утримували ще двох випадкових людей, задаючи їм питання хто вони такі і що тут роблять.
Також активіст підкреслив, що за цим фактом звернувся до прес-секретаря УВС РФ і написав заяву в обласне ФСБ.
Зауважимо, що попереднє приміщення штаб Навального не зумів орендувати, оскільки до власника підходили бандити.
До слова, Олексій Навальний, якому заборонили брати участь у найближчих президентських виборах у Росії, збирається організувати чергові антикорупційні мітинги 12 червня.