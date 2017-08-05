Море музики та драйву: у Луцьку стартував фестиваль "Бандерштат"

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У Луцьку стартував одинадцятий фестиваль "Бандерштат". Від початку організатори дотримуються своєї основної ідеї: патріотизм і здоровий спосіб життя.
З наметами та у гарному товаристві. На цьогорічний 11-ий фестиваль "Бандерштат" люди з'їхалась з усієї України.
Музика лунає увесь день. Діють три сцени, тому кожен може обрати музику на свій смак. Цьогоріч одним із хедлайнерів першого дня був український гурт "Ot Vinta". Лідер гурту Юрко Журавель живе у сусідній Рівненській області, але на "Бандерштаті" вперше. Перед виступом налаштовує оригінальний інструмент – козобас.
Читайте також: Почався постапокаліпсис: під Києвом стартував фестиваль The Pit
Перший день фестивалю закривав рок-гурт "Антитіла". Ці музиканти уже виступали на "Бандерштаті".
Щоразу цей прекрасний фестиваль українського духу "Антитіла" підтримують своєю музикою. Майже весь новий альбом, який був записаний і презентований цього року в турі Україною,
– розповів фронтмен рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
Триватиме фестиваль до неділі. Ще заплановані виступи гуртів "Бумбокс", "Тартак" та "Воплі Відоплясова".
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter