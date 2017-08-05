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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Море музики та драйву: у Луцьку стартував фестиваль "Бандерштат"

15:36, сьогодні 244 Читать новость на русском

У Луцьку стартував одинадцятий фестиваль "Бандерштат". Від початку організатори дотримуються своєї основної ідеї: патріотизм і здоровий спосіб життя.

З наметами та у гарному товаристві. На цьогорічний 11-ий фестиваль "Бандерштат" люди з'їхалась з усієї України.

Музика лунає увесь день. Діють три сцени, тому кожен може обрати музику на свій смак. Цьогоріч одним із хедлайнерів першого дня був український гурт "Ot Vinta". Лідер гурту Юрко Журавель живе у сусідній Рівненській області, але на "Бандерштаті" вперше. Перед виступом налаштовує оригінальний інструмент – козобас.

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Перший день фестивалю закривав рок-гурт "Антитіла". Ці музиканти уже виступали на "Бандерштаті".

Щоразу цей прекрасний фестиваль українського духу "Антитіла" підтримують своєю музикою. Майже весь новий альбом, який був записаний і презентований цього року в турі Україною,
– розповів фронтмен рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Триватиме фестиваль до неділі. Ще заплановані виступи гуртів "Бумбокс", "Тартак" та "Воплі Відоплясова".

Теги: LifeStyle Новини України Фестивалі Луцьк Музика Антитіла
Джерело: 24 Канал
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