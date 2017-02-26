Моторошна пожежа в Києві: двоє людей згоріли заживо

У ніч проти 26 лютого на провулку Алли Горської сталася моторошна пожежа, внаслідок якої загинуло двоє безхатченків.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
"Як виявилось, в 1-поверховому сараї горить сміття. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох людей. О 4:11 пожежу ліквідовано", – йдеться у повідомленні.
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Ймовірною причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем, проте остаточну причину встановить слідство.