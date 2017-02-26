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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Моторошна пожежа в Києві: двоє людей згоріли заживо

12:32, сьогодні 2378 Читать новость на русском
Наслідки смертельної пожежі
Наслідки смертельної пожежі / Фото з Facebook

У ніч проти 26 лютого на провулку Алли Горської сталася моторошна пожежа, внаслідок якої загинуло двоє безхатченків.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"Як виявилось, в 1-поверховому сараї горить сміття. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох людей. О 4:11 пожежу ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

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Ймовірною причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем, проте остаточну причину встановить слідство.

Теги: Жертви Україна Пожежа Київ
Джерело: 24 Канал
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