Можна грати в сніжки. Театр в Черкасах повністю замело снігом
11:26, сьогодні 101 Читать новость на русском
Черкаський обласний театр замело снігом, а все через те, що театр вже другий рік стоїть без даху.
Півтора року тому будівля театру в центрі міста згоріла майже вщент – вціліла лише адмінчастина. Торік на ремонт з державного та обласного бюджетів виділили 16 мільйонів гривень. Та даху над зруйнованою глядацькою залою досі не має.
Роботи по відновленню будівлі почалися лише півроку тому, коли виділили гроші з бюджету. Дах обіцяли зробити до кінця 2016 року. Проте необхідних будматеріалів досі немає.
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Хоча зараз, як жартують самі актори театру, в приміщення можна грати лише в сніжки.
Всі фото: Олександр Гуменний
Джерело: 24 Канал
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