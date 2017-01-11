Можна грати в сніжки. Театр в Черкасах повністю замело снігом

Черкаський обласний театр замело снігом, а все через те, що театр вже другий рік стоїть без даху.

Півтора року тому будівля театру в центрі міста згоріла майже вщент – вціліла лише адмінчастина. Торік на ремонт з державного та обласного бюджетів виділили 16 мільйонів гривень. Та даху над зруйнованою глядацькою залою досі не має.

Роботи по відновленню будівлі почалися лише півроку тому, коли виділили гроші з бюджету. Дах обіцяли зробити до кінця 2016 року. Проте необхідних будматеріалів досі немає.

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Хоча зараз, як жартують самі актори театру, в приміщення можна грати лише в сніжки.

Всі фото: Олександр Гуменний