Муженко назвав головне завдання української армії

Головне завдання Збройних сил України – реагування на зовнішні загрози.
Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко.
Загрози, які існують на стратегічному рівні нікуди не зникли, і ми маємо бути готовими до адекватної відповіді на них,
– сказав він.
За його словами,армія повинна бути готова реагувати на будь-які загрози.
Деякі з загроз є актуальними, деякі – можливими, деякі – менш ймовірними. Але ми маємо бути готовими реагувати на всі. Для протидії таким зовнішнім загрозам Україні потрібні боєздатні військові частини, ефективні та злагоджені органи військового управління,
– додав він.
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