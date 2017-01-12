Муженко назвав головне завдання української армії

Головне завдання Збройних сил України – реагування на зовнішні загрози.

Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко.

Загрози, які існують на стратегічному рівні нікуди не зникли, і ми маємо бути готовими до адекватної відповіді на них,

– сказав він.

За його словами,армія повинна бути готова реагувати на будь-які загрози.

Деякі з загроз є актуальними, деякі – можливими, деякі – менш ймовірними. Але ми маємо бути готовими реагувати на всі. Для протидії таким зовнішнім загрозам Україні потрібні боєздатні військові частини, ефективні та злагоджені органи військового управління,

– додав він.

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