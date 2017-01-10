Муженко розповів, як в Україні підготувати "універсального солдата"

Наприкінці 2016 року в Україні створили Сили спеціальних операцій. Саме на їх базі будуть створювати "універсальних солдатів" для української армії.

Однак, як зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко, в підготовці спецпризнаценців має бути виконано три головні завдання, які стануть першочерговими на 2017 рік. Перше – створення своєї (гнучкої та ефективної) системи підготовки від окремого солдата до підрозділу ССО.

Друге – набуття повних бойових спроможностей підрозділами до кінця навчального року.

Третє – нарощування навчально-матеріальної бази та завершення другого етапу розбудови навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій. Читайте також: На Донеччині з'явились озброєні до зубів спецпризначенці

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