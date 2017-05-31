На аеродромі "Чайка" втретє пройшов авіаційний фестиваль

Неймовірні трюки в повітрі і на землі. На аеродромі "Чайка" під Києвом утретє пройшов авіаційний фестиваль. Його паливним партнером виступила компанія ОККО.

"В цьому році ми його наситили наземної програмою. Це наші повітряних пілоти, польоти парою. Ми завжди дбаємо про якість наших польотів і тому ми вибираємо найкраще паливо. Ми заправляємо наші літаки якісним бензином компанії ОККО", – розповів організатор авіаційного фестивалю Дмитро Погребицький.

Гості фестивалю побачили в небі захоплюючі фігури вищого пілотажу у виконанні професійних українських пілотів.

"Льотчики дуже хороші, це збірна України, це бронзові чемпіони світу, Європи. Всі спортсмени – майстри України, майстри міжнародного класу", – зазначив льотчик, член збірної України з вищого пілотажу Ігор Щуцький.

Льотчики показували неймовірні акробатичні етюди в повітрі і навіть імітацію бою з димовим шоу. А на землі мото і авто спортсмени влаштували драйвовий показ віртуозного кермування.

Мережа автозаправних комплексів ОККО є паливним партнером сьогоднішнього фестивалю не просто так. Всі літачки, які сьогодні ви тут побачите, і сьогодні, і в повсякденному житті заправляються виключно пальним від ОККО. Це ще раз підтверджує якість і надійність пального,

– сказав керівник департаменту з маркетингу мережі АЗК ОККО Василь Дмитрів.

Компанія ОККО не тільки заправляла літаки якісним пальним, а й пригощала гостей фестивалю. Крім фірмових хот-догів та кави, "Смачна заправка ОККО" привезла на фестиваль справжні американські донати.

Відвідувачі фестивалю також могли насолодитись відчуттям польоту, щоправда, в аеродинамічній трубі, а крім того – стрибнути з парашутом і гарантовано отримати незабутні враження.