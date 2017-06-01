На Черкащині обласна влада планує закрити інтернат для дітей з вадами розвитку

На Черкащині обласна влада хоче закрити Смілянський інтернат для дітей із вадами розвитку. У закладі наразі навчаються і проживають 107 дітей з психічними вадами, серед них учні із синдромом Дауна й аутисти. Проти закриття повстали батьки та педагоги.

Про закриття закладу влада оголосила на святі останнього дзвоника. Частина учнів вже спробували інклюзивну освіту, але оточення звичайних шкіл їх не до кінця прийняло.

"Сюди приходять дітки зі шкіл, з якими не хочуть займатися, не хочуть працювати. Там вона (дитина з вадами розвитку) сидить на останній парті, її ображають, гноблять. Ці учні там (у звичайних школах) не на своєму місці", – запевнила вчитель КП "Смілянська спеціальна школа-інтернат" Ірина Бондарєва.

Сам Смілянський інтернат працює уже понад 60 років та має хорошу навчальну базу. А менше року тому тут відремонтували їдальню і встановили нову котельню на альтернативних джерелах опалення. Та чиновники вперто наполягають на закритті школи, бо вона, мовляв, укомплектована лише на 60 % і надто дорого обходиться обласному бюджету. На рік на дитину виділяють 83 тисячі гривень.

Ми шукаємо шляхи, щоб діти отримали належні освітні послуги, якісні, але з розумним матеріальним підходом. Фактично економія буде у межах 30 тисяч гривень на одну дитину,

– заявив начальник Управління освіти і науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський.

Власник території інтернату, а це 3 гектари землі майже у центрі Сміли – обласна рада. Чиновники запевняють, що не знають подальшої долі приміщення. Тим часом батькам вже запропонували перевести дітей в інші спецзаклади області. Крапку у питанні мають поставити депутати на сесії облради, яка відбудеться на початку червня.

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