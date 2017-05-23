На деяких ділянках фронту загострення, – штаб

Ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Усього за минулу добу зафіксували 59 ворожих обстрілів.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

На приморському напрямку ввечері 22 травня противник випустив майже три десятки 120-мм мін по наших позиціях поблизу Павлополя. Біля Красногорівки ворог бив з мінометів калібру 82 мм. Водночас, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних модифікацій потрапили укріплення сил АТО поблизу Широкиного, Тарамчука та північніше – біля Мар'їнки.

На донецькому напрямку вночі становище було найнапруженішим. 21 раз впродовж минулої доби незаконні збройні формування порушували тишу на цій ділянці фронту. А ввечері позиції ЗС України в районі Опитного були обстріляні бандформуваннями з РСЗВ "Град". Попередньо зафіксовані наслідки прильоту 15 реактивних снарядів від цієї артилерійської системи. Окрім того, ситуація залишається складною й у південному та східному передмістях Авдіївки, де бандити вночі інтенсивно обстрілювали укріплення ЗС України з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів. З 120-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь і неподалік Невельського. З озброєння БМП били по наших опорних пунктах біля Зайцевого.

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На луганському напрямку в бік українських позицій біля Малинового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А в районі Валуйського, Станиці Луганської та Донця – зі стрілецької зброї.

Впродовж минулої доби 4 українських воїнів зазнали поранень.