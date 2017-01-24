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На eSPORTconf Ukraine виступатиме головний редактор gameinside.ua Геннадій Вєсєлков

11:52, сьогодні 39 Читать новость на русском
eSPORTconf Ukraine
eSPORTconf Ukraine

22 лютого на конференції eSPORTconf Ukraine виступить Геннадій Вєсєлков. Спікер є власником найдавнішого в СНД найавторитетнішого в Україні порталу про кіберспорт gameinside.ua, де він водночас ще й головний редактор.

Геннадій керує найкращим в країні клубом для геймерів і кіберспортсменів – ASUS CyberZone.

Тема доповіді: "Історія, сучасність і проблеми українського кіберспорту".

Геннадій Вєсєлков має п'ятнадцятирічний досвід в кіберспорті. За цей час організував і провів понад 1 000 LAN-турнірів.

Був головним суддею відбіркових змагань найбільшого в світі кіберспортивного турніру World Cyber Games 8 років, на змаганнях ESWC і ASUS CUP. Судив понад десять eSports-дисциплін.

Також він організував найуспішнішу команду з Warcraft III в Україні, завойовує численні нагороди на світових турнірах. В якості кіберспортивного журналіста вів репортажі з найбільших світових турнірів. Був номінантом премії "Найкращий кіберспортивний фотограф року" від ESL.

Зараз займається висвітленням кіберспорту на порталі gameinside.ua і вихованням молодих спортсменів, розвиває аматорський кіберспорт у столиці. Регулярно організовує численні змагання з найпопулярніших eSports-дисциплін.

Придбай квиток на eSPORTconf Ukraine за посиланням.

Теги: Київ
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