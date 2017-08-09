На Київщині трагічно загинув юний велосипедист

Близько 13 години 9 серпня у селі Небелиця, що на Київщині, у ДТП загинув 15-річний велосипедист.

Про це повідомили в управлінні превентивної діяльності поліції в Київській області За попередньою інформацією, водій Audi А-6 на пішохідному переході зіткнувся з велосипедистом, який раптово почав перетинати проїжджу частину. Медики швидкої, які прибули на виклик, зафіксували смерть 15-річного хлопця-велосипедиста. Поліція розпочала розслідування. Читайте також: У моторошній аварії на Рівненщині загинули п’ятеро людей: фото