На Київщині трагічно загинув юний велосипедист

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Близько 13 години 9 серпня у селі Небелиця, що на Київщині, у ДТП загинув 15-річний велосипедист.
Про це повідомили в управлінні превентивної діяльності поліції в Київській області
За попередньою інформацією, водій Audi А-6 на пішохідному переході зіткнувся з велосипедистом, який раптово почав перетинати проїжджу частину.
Медики швидкої, які прибули на виклик, зафіксували смерть 15-річного хлопця-велосипедиста.
Поліція розпочала розслідування.
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