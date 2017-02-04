На Львівщині прикордонники погоріли на хабарі

У Львові двох прикордонників-керівників середньої ланки затримали під час отримання хабара.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-служба СБУ.

Прикордонників затримали під час отримання 800 доларів, які були частиною хабара у загальній сумі 2 тисячі доларів. Гроші їм дав підприємець, який мав отримати право безперешкодно ввезти товарно-матеріальні цінності на територію України.

Під час обшуку в кабінеті одного із затриманих було знайдено 14 400 доларів і 350 євро.

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