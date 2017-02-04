19:50
4 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:36, 3 лютого
Вєсті.UA. Політична нумерологія. Вигадана мова вигаданої республіки
Вєсті.UA
20:03, 3 лютого
Ексклюзивні деталі бурштинових перестрілок на Поліссі, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
08:14, 3 лютого
Випуск новин за 17:00: Порошенко поговорить з Трампом. Нацвідбір на Євробачення-2017
Випуск новин
17:54, сьогодні
Конфлікт з Бальчуном та розвиток інфраструктури – ґрунтовна розмова з Омеляном
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:59, 1 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА

На Львівщині прикордонники погоріли на хабарі

18:14, сьогодні 1052 Читать новость на русском
Хабар
Хабар / Грушевського

У Львові двох прикордонників-керівників середньої ланки затримали під час отримання хабара.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-служба СБУ.

Прикордонників затримали під час отримання 800 доларів, які були частиною хабара у загальній сумі 2 тисячі доларів. Гроші їм дав підприємець, який мав отримати право безперешкодно ввезти товарно-матеріальні цінності на територію України.

Під час обшуку в кабінеті одного із затриманих було знайдено 14 400 доларів і 350 євро.

Читайте також: Високопосадовця з Нацбанку впіймали на великому хабарі

Теги: Україна Корупція Хабар
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Ватажки "ДНР" та "ЛНР" отримали наказ припинити вогонь від Росії
 15 вересня 2016 , 17:59
Дипломат розповів, на що розраховувати Україні після призначення Фріланд
 11 січня , 00:52
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук