На майдані Незалежності нарешті демонтували скандальну забудову

Завершення демонтажу підтвердив радник Київського міського голови з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

Для знесення незаконної надбудови було задіяно комунальників та техніку, хоча демонтаж мав проводитися коштом забудовника.

Місто має порахувати кількість людино-годин і виставити рахунок, з яким буде позов до забудовника про стягнення коштів,

– пояснив Білоцерковець.

Демонтаж розпочався у листопаді минулого року. Незаконні поверхи над Будинком профспілок на майдані Незалежності добудувала компанія "Буд Жил-Пром" на замовлення Київської міської ради профспілок.

Це фірма з орбіти голови Федерації греко-римської боротьби Києва, а в минулому – фігуранта столичних кримінальних хронік Івана Балабана. На початку 1990-х його звинувачували у залякуванні та "кришуванні" бізнесу, а також в збройних нападах і підпалах.

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У березні 2016 року Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу підприємства "Господарське управління Київської міської ради профспілок" і залишив чинним рішення судів попередніх інстанцій, тобто зобов’язав столичні профспілки і їхнього підрядника ТОВ "Буд-Жил-Пром" знести незаконно зведені поверхи будівлі на вулиці Хрещатик, 16.