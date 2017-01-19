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На посаду у Верховному судді претендує голова ВСУ Романюк, який підтримував "закони 16 січня"

15:46, сьогодні 3476 Читать новость на русском
Ярослав Романюк
Ярослав Романюк / Єдність

Судді Верховного Суду України, які прославилися своїми гучними заявами та виступами проти нововведень судової реформи, все таки прагнуть залишитися у ВСУ. На конкурс свої документи подав й чинний голова Суду Ярослав Романюк, який свого часу підтримав "диктаторські закони 16 січня".

Як повідомляє "Чесно. Фільтруй суд!", Ярослав Романюк виступав із заявами, що "Закон про очищення влади" суперечить нормам Конституції, а вже перед стартом судової реформи вказав, що додаткові декларації судді та Громадська рада доброчесності не принесуть жодної практичної користі.

"Суддя Ярослав Романюк під час Революції Гідності публічно підтримував диктаторські закони 16 січня. У той час, коли світова спільнота обурювалась цинізму законів, якими вводилися обмеження прав і свобод громадян, Романюк провів 17 січня брифінг, під час якого висловив підтримку прийнятим законам. Під час брифінгу Голова Верховного Суду України від імені судової спільноти України привітав прийняття положень нового законодавства та заявив, що його прийняття не свідчить про зміну Україною політичного вектору, а навпаки демонструє, що Україна залишається прихильником Європейської інтеграції й реформує своє законодавство у відповідності до європейських стандартів", – йдеться в повідомлені.

Ще перд тим, 11 січня 2014 року Ярослав Романюк звернувся із відеозверненням, де "висловив занепокоєність подіями в Україні у зв’язку із масовими акціями протесту під будівлями судів під час Революції Гідності та відповідно просив забезпечити належний захист суддів, який матеріалізувався у одному із диктаторських законів 16 січня".

Окрім того, 17 листопада 2014 року Пленум ВСУ прийняв постанову про звернення до Конституційного Суду щодо визнання люстрації неконституційною. За це рішення ВСУ голосував також і Романюк.

Також Ярослав Романюк виступав проти створення Громадської ради доброчесності та запровадження додаткових декларацій для суддів та їхніх родин.

Читайте також: Як відсіюються корумповані судді перед відбором до Верховного Суду

За даними журналістів, Ярослав Романюк є ставлеником Андрія Портнова, колишнього заступника Глави Адміністрації Президента Януковича.

Теги: Україна Політика Люстрація Верховний суд України
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