На саміті "Великої сімки" Трамп може опинитися в G1, – The Guardian

Саміт "Великої сімки", який відбуватиметься 26-27 травня в італійському місті Таорміна, що на Сицилії, для Дональда Трампа є чудовою перспективою встановити тісніші взаємини із лідерами країн-учасниць, але президента США тут чекають і певні ризики та невизначеність.

Ніхто не знає, чи увійде Трамп у смак всесвітніх самітів, йдеться у публікації The Guardian.

"Схоже, багатосторонні форуми не є його "природним середовищем": його навряд чи зацікавлять складні підсумкові комюніке, які готуються на таких зустрічах", – зазначається в статті.

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На саміті G7, пише журналіст Патрік Вінтур, "майже немає конкретних угод, які можна було б укласти: передбачається лише обмін відвертими думками і досягнення взаєморозуміння".

Формат – навмисно неформальний, щоб не сказати "неструктурований ". А відсутність Росії та Китаю, можливо, змусить Трампа засумніватися, що "Велика сімка", як і раніше, важлива,

– розмірковує автор.

"Є ризик, що за деякими пунктами порядку денного Трамп виявиться в G1: це кліматичні зміни, протекціонізм у торгівлі, ставлення до біженців. До того ж, Японія наполягатиме на посиленні стратегії щодо ядерних амбіцій Північної Кореї", – зауважує кореспондент.

Нагадаємо, на Сицилії стартує саміт G7, в якому вперше візьме участь і Дональд Трамп.