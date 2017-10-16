На турецько-іракському кордоні підірвали військовий автомобіль
17:13, сьогодні 118 Читать новость на русском
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Поблизу турецько-іракського кордону в провінції Хаккарі на південному сході країни в понеділок, 16 жовтня, прогримів вибух.
Внаслідок вибуху загинули двоє турецьких військових, передає CNN Turk.
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За інформацією видання, вибуховий пристрій ввели в дію тоді, коли повз нього проїжджав вантажний автомобіль з військовими.
Наразі немає інформації, чи ще хтось постраждав в результаті вибуху. Турецька влада поки не класифікує цей інцидент як теракт.
Джерело: 24 Канал
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