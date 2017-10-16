20:19
16 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 19:00: Гучне вбивство в Ужгороді. Пожежі в Португалії
Випуск новин
19:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

На турецько-іракському кордоні підірвали військовий автомобіль

17:13, сьогодні 118 Читать новость на русском
Вибух на турецько-іракському кордоні
Вибух на турецько-іракському кордоні / Фото з вільних джерел

Поблизу турецько-іракського кордону в провінції Хаккарі на південному сході країни в понеділок, 16 жовтня, прогримів вибух.

Внаслідок вибуху загинули двоє турецьких військових, передає CNN Turk.

Читайте також: Внаслідок подвійного страшного теракту в Сомалі вже загинули 189 осіб

За інформацією видання, вибуховий пристрій ввели в дію тоді, коли повз нього проїжджав вантажний автомобіль з військовими.

Наразі немає інформації, чи ще хтось постраждав в результаті вибуху. Турецька влада поки не класифікує цей інцидент як теракт.

Теги: Вибух Жертви Туреччина Ірак
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Какую опасность несет партия, которая обожает Путина
сьогодні, 20:00 Какую опасность несет партия, которая обожает Путина
Іван Яковина 158
Австрія – розворот направо, або На біса Україні ті кляті австріяки
сьогодні, 19:01 Австрія – розворот направо, або На біса Україні ті кляті австріяки
Борис Немировський 1236
Не слушайте горе-психологов: оставайтесь в зоне комфорта столько, сколько потребуется
сьогодні, 18:02 Не слушайте горе-психологов: оставайтесь в зоне комфорта столько, сколько потребуется
Володимир Співаковський 1390
Як позбутися кругової поруки тих, хто тримає українців у заручниках
сьогодні, 17:00 Як позбутися кругової поруки тих, хто тримає українців у заручниках
Мустафа Найєм 302
Керуй своєю підсвідомістю: 7 кроків до щастя
сьогодні, 16:02 Керуй своєю підсвідомістю: 7 кроків до щастя
Книги для гурманів 1741
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Порошенко вказав, хто може спровокувати гарячу фазу війни на Донбасі
 21 серпня , 13:45
Пожежа в центрі Львова: стовп диму видно з інших кінців міста
 16 липня , 17:31
В Івано-Франківську виявили захоронення з останками 50 людей
 16 серпня , 09:15
Скандальна депутатка від "Опозиційного блоку" продає вугільний бізнес, – ЗМІ
 12 травня , 21:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук