На Закарпатті роми побили вагітну жінку та дитину: з'явилося відео конфлікту

У Мукачевому роми накинулися з палками на неповнолітню дитину та вагітну жінку. В конфлікт втрутився місцевий депутат – його також побили.

Як повідомляє портал "Голос Карпат", роми спровокували конфлікт і накинулися з палками на неповнолітню дитину та вагітну матір. В конфлікт втрутився депутат міськради Юрій Кравчук.

На чоловіка накинулось троє ромів-чоловіків та кілька жінок.

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Потерпілі написали заяву про нанесення тілесних ушкоджень. Роми, в свою чергу стверджують, що їх побила вагітна жінка.

Увага! На відео присутні ненормативна лексика!

Також депутат повідомив, що на прохання та скарги мешканців мікрорайону раніше він зініціював проведення комісії соцзахисту щодо родини ромів, які проживають неподалік.

"Зі мною все нормально, побої не важкі. Нападати з палицями на вагітну жінку з неповнолітньою дочкою – тут коментарі зайві. Цікаво, що кілька років тому я був співавтором статей про ромофобію, у яких аналізував та засуджував гіпертрофовану ненависть окремих мукачівців до ромського населення. Отримав подяку", – повідомив депутат у Facebook.