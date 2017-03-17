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НАБУ готується до оголошення підозри ще одному топ-корупціонеру

19:51, сьогодні 1649 Читать новость на русском
НАБУ
НАБУ / Фото з відкритих джерел

Антикорупційне бюро готує підозру для ще одному високопосадовцю – не виключено, що саме тому окремі люди намагаються усунути чинного директора НАБУ Артема Ситника з його посади.

Про це розповів голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв у коментарі сайту "24".

"НАБУ наближається до оголошення підозри дуже відомому топ-корупціонеру в Україні", – зазначив нардеп.

За його словами, це змушує подібних людей поспішати з прийняттям рішень щодо зняття Артема Ситника з посади директора НАБУ.

На Банковій вже написаний поганий висновок щодо Ситника від руки аудитора,
– запевнив Соболєв.

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Щодо чергового розгляду кандидатур для проведення аудиту НАБУ, то Соболєв переконаний, що наразі говорити про "переможця" рано.

"Поки – нічия. Я сподіваюсь, що переможе громадянське суспільство", – підкреслив голова антикорупційного комітету.

При цьому нардеп від "Самопомочі" зазначив, що пишається депутатами, які не стали слухати своїх партійних ватажків, а діяли в інтересах суспільства.

Нагадаємо, після того, як 16 березня парламент не підтримав внесення до порядку денного сумнівного рішення частини членів антикорупційного комітету, Єгор Соболєв назвав це "неостаточною перемогою" незалежних органів НАБУ та САП.

Теги: Україна Верховна Рада Політика НАБУ Єгор Соболєв
Джерело: 24 Канал
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