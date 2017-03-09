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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

НАБУ просять зайнятися суддею, що заважала арешту Насірова

16:31, сьогодні 331 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Цензор

Група народних депутатів подала до Національного антикорупційного бюро клопотання про притягнення до кримінальної відповідальності судді Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

За його словами, бездіяльність судді ледь не призвела до втечі відстороненого голови Державної фіскальної службі Романа Насірова. "А для інших керівників судової влади це буде уроком, чому не варто слухати Грановського та його кур'єрів", – додав Лещенко.

Як і обіцяли, внесли клопотання до НАБУ про відкриття кримінального провадження щодо голови Солом'янського суду Києва Ше...

Опубліковано Сергієм Лещенком 9 березень 2017 р.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. 5 березня, Шереметьєва самоусунулася і не виконала свої посадові обов'язки - не призначила чергового суддю для розгляду клопотання захисту Насірова про відвід судді Олександра Бобровника, який вів засідання про обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС. Це могло привести до того, що Насірову не обрали б запобіжний захід.

За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Удень 7 березня авокати Насірова подали апеляційну скаргу на рішення Солом'янського райсуду Києва.

Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова НАБУ Сергій Лещенко
Джерело: 24 канал
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