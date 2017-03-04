НАБУ звинувачує депутатів у порушені закону через справу Насірова

Національне антикорупційне бюро вважає, що народні депутати, які перешкоджали співробітникам НАБУ доставити голову ДФС Романа Насірова на обстеження до спеціалізованої медичної установи, порушили закон.

Як переконують у НАБУ, з моменту затримання впродовж 72 годин підозрюваний перебуває під вартою і будь-яке перешкоджання діям детективів може тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Національне антикорупційне бюро України закликає народних обранців надалі не перешкоджати законній діяльності правоохоронців. Факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовані на відео. Дані матеріали будуть в подальшому передані до компетентних органів з метою надання правової оцінки незаконним діям народних депутатів,

– заявили в НАБУ.

Нагадаємо, вранці 4 березня відстороненого голову ДФС Романа Насірова у супроводі лікарів та детективів НАБУ вивезли з лікарні "Феофанія", де він перебував з вечора 2 березня. Під стіни лікарні прибуло чимало політиків.