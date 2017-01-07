"Нафтогаз" висміяв "стурбованість" російських ЗМІ нестачею газу в Україні

"Нафтогаз України" висміяв новинні передачі на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу в підземних газосховищах України.
Це повідомлення з'явилось одразу в кількох соцмережах, які ведуться від імені "Нафтогазу".
В дописах висміюється тенденція російських ЗМІ щороку починати "турбуватися" тим, що Україні не вистачає власних ресурсів і що без російського газу вона просто замерзне.
Читайте також: "Газпром" збільшив транзит газу через Україну
Попри те, що у самій Росії в багатьох містах нині люди замерзають через проблеми з центральним опаленням.
Коментарі