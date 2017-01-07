"Нафтогаз" висміяв "стурбованість" російських ЗМІ нестачею газу в Україні

"Нафтогаз України" висміяв новинні передачі на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу в підземних газосховищах України.

Це повідомлення з'явилось одразу в кількох соцмережах, які ведуться від імені "Нафтогазу".

В дописах висміюється тенденція російських ЗМІ щороку починати "турбуватися" тим, що Україні не вистачає власних ресурсів і що без російського газу вона просто замерзне.

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Попри те, що у самій Росії в багатьох містах нині люди замерзають через проблеми з центральним опаленням.

Our storages help Russian newsmakers fuel the news - not only ovens and boilers of Ukrainian consumers. Our finest hour ? https://t.co/0kPTmhuXsl — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 6 січня 2017 р.