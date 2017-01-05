"Нафтогаз" заплатить до бюджету величезну суму податків

НАК "Нафтогаз України" за підсумками діяльності в 2016 році заплатить до державного бюджету країни близько 60 мільярдів гривень.

Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наш план стратегічний в тому, щоб "Нафтогаз" більше ніколи не отримував підтримку з бюджету, а навпаки платив до бюджету ті суми податків, які повинна платити велика нафтогазова компанія У цьому році це 60 мільярдів гривень,

– сказав він.

За його словами, "Нафтогаз" після відділення газотранспортного бізнесу в окрему структуру планує бути прибутковою компанією, не отримуючи дотації з держбюджету, як це було в останні роки.

За рахунок того, що всі ціни у квітні 2017 року будуть на формуватися в умовах відкритого ринку, ми очікуємо, що зможемо заробляти суми, можливо, які не будуть такими великими, як прибуток від транзиту газу, але все одно діяльність "Нафтогазу" буде прибутковим бізнесом,

– додав Коболєв.

Як повідомлялося, НАК у січні-вересні 2016 року збільшив чистий прибуток в 109 разів, майже до 25,5 мільярдів гривень.