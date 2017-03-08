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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Напад на інкасаторів у Мукачево: поліція випередила грабіжників

18:36, сьогодні 107 Читать новость на русском
Затримання грабіжників
Затримання грабіжників / uapress.info

Працівники кримінальної поліції Мукачева затримали озброєних злочинців, які мали намір пограбувати інкасатор.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Закарпатської області.

Інцидент трапився у центрі Мукачева ввечері 7 березня. Група злочинців була озброєна пістолетом ТТ, битою, кастетом. Також бандити мали спеціальні наліпки для зміни номерних знаків на автомобіль.

Зловмисниками виявилися троє місцевих жителів віком від 23 до 42 років. Найстарший злочинець уже відбував покарання за скоєння майнових злочинів. До злочину досвідчений грабіжник долучив свого пасинка.

Правоохоронці завчасно підготувалися до спецоперації та затримали грабіжників після нападу на інкасатор. Чоловіки намагались викрасти 20 тисяч гривень.

Наразі за даним злочином відкрита кримінальна справа. Поліція з'ясовує, чи причетні бандити до скоєння інших злочинів.

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Теги: Україна Кримінал Поліція арешт Новини Закарпаття
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