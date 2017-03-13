На***рати на Геращенко та інших, – Макаревич про участь Самойлової на Євробаченні-2017

Відомий російський музикант Андрій Макаревич вважає, що учасницю від Росії на Євробаченні-2017 Юлію Самойлову Україна повинна допустити до участі в конкурсі.

Таку заяву він зробив у коментарі російській інформаційні агенції НСН.

"Не можу оцінити вибір російського учасника" Євробачення ", тому що я не стежив за процесом, за відбірковими конкурсами. Я не чув, як Юлія Самойлова співає, а це єдиний контекст, який мене цікавить. І мені на***ти на депутатів Ради: Геращенко та інших, вибачте. Буде нерозумно, якщо Самойлову не пустять. Ось і все, що можу сказати", – наголосив Макаревич.

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Нагадаємо, в Росії визначились з представником на Євробачення-2017. Нею стала співачка Юлія Самойлова.



Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що СБУ взялась за перевірку інформації про те, чи справді Самойлова виступала в анексованому Криму.



При цьому речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ніякої провокації в цьому немає.



До слова, Андрій Макаревич вважається другом України.



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