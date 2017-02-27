Нардеп анонсував заяву про створення нової коаліції

Лідер радикальної партії Олег Ляшко вже незабаром зробить заяву щодо інформації про створення нової коаліції.

Про це сказав нардеп Радикальної партії Ігор Мосійчук в ефірі Еспресо.TV.

"Я думаю, що буквально за деякий час з'явиться заява Олега Ляшка з приводу створення нової коаліції", – сказав він.

Однак, щодо складу нової коаліції Мосійчук нічого не розповів, запевнивши лише, що деталі повідомить лідер партії Олег Ляшко.

Нагадаємо, Радикальна партія вийшла з нинішньої коаліції в Раді ще 1 вересня 2015 року. Причина – підтримка депутатським корпусом змін до Конституції в частині децентралізації.