Нардепа Гончаренка викрали невідомі

Заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" викрали невідомі.

Про це повідомляє одеський ресурс "Думская", який пов’язують з парламентарем.

Зауважимо, що цю інформацію підтвердили у прес-службі прокуратури Одеської області як виданню, так і інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".

Крім того, подію прокоментувала і прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНІАН.

"Я можу поки що тільки підтвердити", – наголосила вона.

За словами речниці, працюють підрозділи правоохоронних органів. Подробиці будуть повідомлені пізніше.

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