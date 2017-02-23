Нардепа Гончаренка викрали невідомі

Заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" викрали невідомі.
Про це повідомляє одеський ресурс "Думская", який пов’язують з парламентарем.
Зауважимо, що цю інформацію підтвердили у прес-службі прокуратури Одеської області як виданню, так і інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".
Крім того, подію прокоментувала і прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНІАН.
"Я можу поки що тільки підтвердити", – наголосила вона.
За словами речниці, працюють підрозділи правоохоронних органів. Подробиці будуть повідомлені пізніше.
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