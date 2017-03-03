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Насіров – це реінкарнація Азарова, – політолог

17:05, сьогодні 885 Читать новость на русском
У глави фіскальної служби є група впливу в парламенті
У глави фіскальної служби є група впливу в парламенті / Новое время

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров був свого роду реінкарнацією Азарова, використовуючи той самий стиль тиску на бізнес. Насіров вирішив, що має певні важелі впливу і може шантажувати всіх.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

За його словами, Роман Насіров має вплив на 60-80 народних депутатів і у владі, і в опозиції. Зокрема, говорить Чорновіл, фракція Радикальної партії постійно, коли міністр фінансів Олександр Данилюк починає воювати з Насіровим, підіймає кампанію проти міністра фінансів. Є група впливу серед мажоритарників у БПП і в "Народному фронті".

Насіров усіх шантажував, що може завалити коаліцію, і тоді будуть дострокові вибори. Те саме, що робить зараз міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Всі розуміють, що його треба знімати, але цього робити не можна, бо руйнується весь картковий будинок,
– зазначає політолог.

Водночас, як вважає експерт, є реальне відчуття того, що з Насіровим хочуть нарешті покінчити. Однак, на думку Чорновола, на заваді цього може стати український Кримінально-процесуальний кодекс, в якому є дуже серйозні дірки, що дають можливість звинуваченому викручуватися. При цьому у Насірова дуже сильні адвокати, які затягуватимуть справу і можуть її розвалити.

Крім того, є також питання до юридичного рівня слідчих НАБУ.

"Є побоювання, що матеріали, які слідчі НАБУ нададуть суду, будуть недостатньо доказовими. До того ж був витік інформації. Насіров кинувся лягати в лікарню ще за кілька годин до того, як почалися реальні слідчі дії. Це означає, що він мав час для знищення доказів", – зауважує експерт.

На його думку, один із можливих варіантів доведення справи до логічного завершення – якщо вдасть пояснити всім групам підтримки Насірова в парламенті і бізнесі, що він уже не має впливу.

Треба їм пояснити, що якщо вони будуть підтримувати Насірова, то разом з ним підуть на дно. Такий варіант може бути розіграний,
– зазначив Чорновіл.

При цьому Тарас Чорновіл наголошує, що, якщо справу не доведуть до суду – це буде ляпас суспільству.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Політика НАБУ Затримання Насірова
Джерело: 24 канал
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