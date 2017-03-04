Насірова принесли до будівлі суду: опублікували фото

Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова принесли до зали суду, де йому мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент "Схем" з місця подій.

Під час транспортування зі "швидкої" до будівлі Насіров, наче, був непритомним. У кареті "швидкої" на території суду Насіров перебував близько двох годин.

Також журналіст зазначив, що вибухівки у будівлі суду не знайшли.

Нагадаємо, поліція отримала повідомлення про замінування будівлі суду, де о 19:00 мало початися засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову.