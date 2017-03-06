Насірову "піднасірило"

З четверга вся Україна прикипіла до суду голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Його звинуватили у неправомірній схемі щодо розстрочки боргів підприємств депутата-втікача Олександра Онищенка. А це вдарило по кишені країни на два мільярди гривень.

Цього разу здоров'я "піднасірило" Роману Насірову. Та Насіров – це дурниці, значно гірше, що ще не дуже добре судовій системі. Фіскалу не могли обрати запобіжний захід, тому що в вихідні не знайшлось жодного судді, хто б прийшов це зробити. Читайте також: Котократія: якими котами могли б бути українські політики І звичайно, не дуже краще й податковій системі. Оскільки обов'язки буде виконувати клон Насірова. Ну і звісно, є підозри, коли вся ця клоунада закінчиться, Насіров десь наздожене Онищенка. Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

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