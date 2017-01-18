Настоящее время. Форум у Давосі. Стіна на кордоні з Росією
Настоящее время 00:37, сьогодні 150 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – що може змінити у світі Давоський форум та про що Порошенко домовлявся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Чому Литва вирішила побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю Росії.
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Джерело: 24 Канал
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