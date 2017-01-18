  • укр
  • рус
01:48
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новини за 23:00: Як убили
Випуск новин
23:55, 17 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Настоящее время
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Настоящее время. Форум у Давосі. Стіна на кордоні з Росією

Настоящее время 00:37, сьогодні 150 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – що може змінити у світі Давоський форум та про що Порошенко домовлявся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Чому Литва вирішила побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Також у випуску:

Яка ціль візиту нового керівника ОБСЄ в Україну.

У Туреччині затримали підозрюваного у розстрілі 39 людей на Новий рік у Стамбулі. Що про нього відомо.

Суд у Страсбурзі присудив виплатити компенсацію американським родинам, які не змогли всиновити дітей з Росії через "закон Діми Яковлєва".

У Киргизстані оголосили траур через авіакатастрофу літака.

Як активісти повертають до життя закинуте село під Санкт-Петербургом.

Теги: США Новини Росії Настоящее время ОБСЄ Туреччина Литва Киргизстан авіація Петро Порошенко Китай
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как мы превращаемся в Россию
17 січня, 23:25 Как мы превращаемся в Россию
Віталій Ковач 2588
Підозрілий смог у Києві, нові вагони-трансформери від
17 січня, 22:16 Підозрілий смог у Києві, нові вагони-трансформери від "Укрзалізниці", – найцікавіше за день
548
Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
17 січня, 21:00 Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
Яніна Ткачук 1 1375
Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
17 січня, 20:00 Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
Інна Жолобович 1129
Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
17 січня, 19:01 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
Едуард Крижанівський 8 4345
Серед бійців АТО багато загиблих: 53 бригада потрапила під страшний обстріл
 18 липня 2016 , 14:13 93
Мочанов розповів моторошні подробиці смерті сина Януковича
 26 жовтня 2016 , 23:42 3
Найбагатшим мером в Україні виявився не Кличко і не Кернес: оприлюднено рейтинг
 3 листопада 2016 , 15:06 18
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах
 6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
 9 січня , 21:56
Настоящее время. Рекорд падіння гривні. Навіщо Джо Байден летить до Києва
 14 січня , 00:34
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук