Настоящее время. Форум у Давосі. Стіна на кордоні з Росією

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – що може змінити у світі Давоський форум та про що Порошенко домовлявся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Чому Литва вирішила побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю Росії.

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