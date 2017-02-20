Настоящее время. Організатори перевороту у Чорногорії. 3 роки після Майдану
Настоящее время 21:12, сьогодні 206 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – "російський слід" у спробі переворот у Чорногорії: нові докази. 3 роки після Майдану: як в Києві триває розслідування у справі розстрілів.
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Джерело: 24 Канал
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