Настоящее время. Справа Насірова. Україна в Гаазі
Настоящее время 23:46, 6 березня 58 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в Україні триває епопея із затриманням Голови фіскальної служби Романа Насірова. Україна намагається довести в Гаазі, що Росія спонсорує бойовиків на Сході.
Також у випуску:
На Сході України спостерегли різке загострення ситуації.
В Росії відпустили виховательку дитячого садку, яка була засуджена за репост "порнографічного" відео.
З Малайзії вислали посла Північної Кореї.
КНДР запустило 4 ракети в море біля Японії.
В Одесі відкрили спеціальну школу, яка спеціалізується на перероблюванню сміття.
Джерело: 24 Канал
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