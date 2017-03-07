Настоящее время. Справа Насірова. Україна в Гаазі

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в Україні триває епопея із затриманням Голови фіскальної служби Романа Насірова. Україна намагається довести в Гаазі, що Росія спонсорує бойовиків на Сході.

Також у випуску: На Сході України спостерегли різке загострення ситуації. В Росії відпустили виховательку дитячого садку, яка була засуджена за репост "порнографічного" відео. З Малайзії вислали посла Північної Кореї. КНДР запустило 4 ракети в море біля Японії. В Одесі відкрили спеціальну школу, яка спеціалізується на перероблюванню сміття.

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