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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Настоящее время. Справа Насірова. Україна в Гаазі

Настоящее время 23:46, 6 березня 58 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в Україні триває епопея із затриманням Голови фіскальної служби Романа Насірова. Україна намагається довести в Гаазі, що Росія спонсорує бойовиків на Сході.

Також у випуску:

На Сході України спостерегли різке загострення ситуації.

В Росії відпустили виховательку дитячого садку, яка була засуджена за репост "порнографічного" відео.

З Малайзії вислали посла Північної Кореї.

КНДР запустило 4 ракети в море біля Японії.

В Одесі відкрили спеціальну школу, яка спеціалізується на перероблюванню сміття.

Теги: Новини Росії Настоящее время КНДР Кримінал АТО Війна на Донбасі війна Гаазький трибунал Затримання Насірова Одеса
Джерело: 24 Канал
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