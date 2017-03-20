НАТО та українці тренуються у Чорному морі: опублікували фото

У Чорному морі тривають навчання багатонаціонального тактичного з’єднання кораблів.
Про це повідомили у прес-службі Міноборони.
Під час тренувань військові відпрацьовують взаємодію. Також офіцери українських ВМС вчаться організації протимінної боротьби.
Зокрема, 20 березня рейдовий тральщик ВМС Збройних Сил України "Генічеськ" разом з кораблями з’єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО № 2 провів спільні тренуваннях типу PASSEX.
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