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НАТО та українці тренуються у Чорному морі: опублікували фото

19:35, сьогодні 667 Читать новость на русском
Тренування у Чорному морі
Тренування у Чорному морі / МОУ

У Чорному морі тривають навчання багатонаціонального тактичного з’єднання кораблів.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Під час тренувань військові відпрацьовують взаємодію. Також офіцери українських ВМС вчаться організації протимінної боротьби.

Зокрема, 20 березня рейдовий тральщик ВМС Збройних Сил України "Генічеськ" разом з кораблями з’єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО № 2 провів спільні тренуваннях типу PASSEX.

Читайте також: Військові кораблі НАТО зайшли в порт Одеси: з’явилось відео

Теги: Україна НАТО Міністерство оборони України Збройні Сили України
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