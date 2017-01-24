Нацбанк повинен за будь-яку ціну знайти консенсус з "Укрлендфармінгом", – ФРУ

Національний банк України повинен запропонувати "Укрлендфармінгу" варіанти реструктуризації заборгованості, яка дозволить зберегти виробництво, робочі місця та експорт продукції.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

"Ми вважаємо, що сьогодні наша мета і мета уряду – будь-якими способами зберігати робочі місця і створювати нові. У контексті цього, будь-які дії будь-яких органів влади, в тому числі, Національного банку, які можуть привести до втрати робочих місць, до закриття підприємств ми сприймаємо, як негативні. Політика Нацбанку щодо промисловості, виробничих підприємств повинна бути дуже обережною і дуже гнучкою. З урахуванням того, що "Укрлендфармінг" провів успішну реструктуризацію своїх зобов'язань на зовнішніх ринках, Нацбанк повинен зробити все можливе, щоб знайти консенсус з компанією і розробити систему реструктуризації. Тим більше, коли компанія готова виплатити борги, їм просто потрібен час. Нацбанк повинен сісти за стіл переговорів", – зазначив Руслан Іллічов.

На його думку, з огляду на масштаби "Укрлендфармінгу" і його значення для економіки України, прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен втрутитися в конфлікт між власником агрохолдингу Олегом Бахматюком і главою НБУ Валерією Гонтаревою.

"На сьогодні "Укрлендфармінг" є лідером з точки зору виробництва яєць, аграрного експорту, інвестицій. Це успішне підприємство, яке стабільно працює, один з найбільших у країні роботодавців. І сьогодні не повинно бути ніяких дій, які можуть зашкодити цьому виробництву і цьомму експорту. З урахуванням того, що на кону стоїть доля 37 тисяч осіб, на кону такий великий і важливий для країни виробничий актив, безумовно, тут повинно бути втручання прем'єра. Тому що сьогодні ми як бізнес докладаємо титанічних зусиль, щоб було створено сто робочих місць , п'ятсот чи тисяча. Ми не можемо допустити, щоб кудись зникли десятки тисяч робочих місць", – підкреслив Руслан Іллічов.

Він додав, що банкрутство "Укрлендфармінгу" надовго викреслить Україну зі списку країн, куди інвестори будуть готові вкладати гроші.

"Якщо сьогодні виникне ситуація, коли компанія "Укрлендфармінг", яка успішно провела реструктуризацію своїх зобов'язань за кордоном, не змогла домовитися з власним регулятором, я думаю, це буде найпотужніший сигнал інвесторам. Після "Мрії", якщо не дай Бог додасться сюди "Укрлендфармінг", то ми не будемо для світу ні інвестиційно-привабливою державою, ні державою, яке позиціонує себе, як стійкий гравець на світовому ринку тієї чи іншої продукції", – резюмував Руслан Іллічов.

Як повідомлялося, бізнесмен Олег Бахматюк звернувся з відкритим листом до президента і прем'єр-міністра. Він просить захистити агрохолдинг "Укрлендфармінг" від нападів з боку Національного банку України та його керівника Валерії Гонтаревої.

За словами бізнесмена, понад два роки НБУ здійснює інформаційні, фінансові і рейдерські атаки на його бізнес. Подальший розвиток подій у такому руслі завдасть непоправної шкоди агрохолдингу, що невигідно ні державі, ні споживачам, ні бізнесу в Україні, ні співробітникам підприємств.