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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Нацрада позапланово перевірить СТБ через пропагандистську "Битву екстрасенсів"

19:24, сьогодні 390 Читать новость на русском
Ефір тієї самої скандальної програми
Ефір тієї самої скандальної програми / Соцмережі

19 січня Національна рада призначила позапланову перевірку ПрАТ "ММЦ-СТБ"  через трансляцію передачі "Битва екстрасенсів" за участю російських військових.

Про це йдеться на сайті регуляторного органу.

Зокрема, голова Нацради Юрій Артеменко зауважив, що до відомства було чимало звернень із проханням перевірити, чи були порушення у цій програмі.

"Оскільки закон завжди передбачає проведення позапланової перевірки, її було призначено для того, щоб з’ясувати всі обставини виходу в ефір цієї передачі. Ми будемо враховувати всі думки – і експертні, і пояснення компанії. Будемо брати до уваги позицію каналу та вжиті ними заходи", – наголосив Артменко.

Зауважимо, що лише після аналізу усіх матеріалів Нацрада ухвалить відповідне рішення щодо СТБ.

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Нагадаємо, увечері 15 січня в ефірі українського телеканалу СТБ транслювалося шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який воював на Донбасі.

Згодом на каналі відреагували на цю ситуацію.

Крім того, Нацрада дала доручення провести моніторинг та запис програми, щоби ці матеріали розглянути на засіданні.

Теги: Україна Політика Медіа ЗМІ Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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