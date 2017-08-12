Найбагатший чоловік світу з’явився в Instagram: перше фото

Засновник корпорації Microsoft та найбагатша людина світу Білл Гейтс зареєструвався в популярній соціальній мережі Instagram. Лише за 16 годин після публікації першого фото, на його акаунт підписалось більше 36 тисяч людей.

61-річний мільярдер, статки якого у 2017 році за версією Forbes становлять 86 мільярдів доларів, вирішив потішити своєю приступністю в мережі Instagram, де вже пройшов верифікацію (підтвердження особистості).

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Першими фотографіями, якими поділився Гейтс в одній публікації, стали світлини з його відвідин у Танзанію, Східна Африка. На трьох фото він обідав та спілкувався з дітьми початкових класів, а також зустрівся з місцевим лікарем, яка присвятила всю свою кар'єру в боротьбі з тропічними хворобами, які є надто проблемними у Східній Африці.

У своєму дописів до фотографій Білл Гейтс наголосив, що вже багато років разом з дружиною Меліндою Френч приїздить до Танзанії не лише через неймовірні пейзажі, а й заради прогресу у сферах здоров'я та надання можливостей.

Публікацію оцінило більше 15 тисяч користувачів.

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