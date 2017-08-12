14:05
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 13:00: Сніг у Швейцарії. Державна посада для кота
Випуск новин
13:46, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найбагатший чоловік світу з’явився в Instagram: перше фото

12:57, сьогодні 2838 Читать новость на русском
Білл Гейтс з’явився в Instagram
Білл Гейтс з’явився в Instagram / Фото з відкритих джерел

Засновник корпорації Microsoft та найбагатша людина світу Білл Гейтс зареєструвався в популярній соціальній мережі Instagram. Лише за 16 годин після публікації першого фото, на його акаунт підписалось більше 36 тисяч людей.

61-річний мільярдер, статки якого у 2017 році за версією Forbes становлять 86 мільярдів доларів, вирішив потішити своєю приступністю в мережі Instagram, де вже пройшов верифікацію (підтвердження особистості).

Читайте також: ТОП-8 найбагатших людей в світі: оголошено список

Першими фотографіями, якими поділився Гейтс в одній публікації, стали світлини з його відвідин у Танзанію, Східна Африка. На трьох фото він обідав та спілкувався з дітьми початкових класів, а також зустрівся з місцевим лікарем, яка присвятила всю свою кар'єру в боротьбі з тропічними хворобами, які є надто проблемними у Східній Африці.

У своєму дописів до фотографій Білл Гейтс наголосив, що вже багато років разом з дружиною Меліндою Френч приїздить до Танзанії не лише через неймовірні пейзажі, а й заради прогресу у сферах здоров'я та надання можливостей.

Публікацію оцінило більше 15 тисяч користувачів.

Читайте також: В Apple з’явилась сторінка в Instagram: яскраві фото користувачів зі всього світу

Теги: LifeStyle Білл Гейтс Instagram Інтернет
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Смертельна ДТП трапилася на Київщині через раптову появу кабана
 25 травня , 15:26
Масова сутичка сталась в Одесі, стусанів отримали і поліцейські: відео
 16 травня , 07:59
"Паршиві вівці у лавах Нацполіції": Князєв розповів деталі
15 липня , 22:55
У Порошенка назвали умови, за яких законопроект про деокупацію Донбасу надійде до ВР
22 червня , 07:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук