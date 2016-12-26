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"Найбрудніша людина Європи": в Чехії помер чоловік із попелу

18:04, сьогодні 1761 Читать новость на русском
Чоловік з попелу
Чоловік з попелу / 24 Канал

Цей безхатько свого часу отримав звання "найбруднішої людини Європи".

Людвік Долезал прославився тим, що любив палити речі і спати в попелі. Через це він був весь чорний від сажі. Безпритульний страждав від незвичного психічного розладу.

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У 57 років він покинув роботу, аби жити з вогнем. Чеський уряд щомісяця надавав йому продовольчу та грошову допомогу. Сума, яку отримував Людвік, дорівнювала майже 3 тисячам гривень.

Джерело: 24 Канал
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