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Телеканал новин 24 Найстаріший банк в світі може стати державним
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Найстаріший банк в світі може стати державним

18:19, 22 грудня 1468 Читать новость на русском
Monte dei Paschi di Siena
Monte dei Paschi di Siena / www.gettyimages.com

Найстаріший в світі банк, італійський Monte dei Paschi di Siena можуть націоналізувати, передає Bloomberg.

Видання нагадує, що до кінця року банку потрібно докапіталізуватися на 5 мільярдів євро (5,2 млрд дол.) до кінця року.

Якщо керівництво таки ухвалить рішення про передачу банку державі, це буде найбільша банківська націоналізація в Італії за останні десятиліття, наголошує видання.

Сьогодні, 22 грудня, відбудеться засідання керівництва банку, на якому розглянуть, зокрема, можливу націоналізацію.

Додамо, в Україні відбулася націоналізація "Приватбанку".

Теги: Банки
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