Найстаріший банк в світі може стати державним

Найстаріший в світі банк, італійський Monte dei Paschi di Siena можуть націоналізувати, передає Bloomberg.

Видання нагадує, що до кінця року банку потрібно докапіталізуватися на 5 мільярдів євро (5,2 млрд дол.) до кінця року.

Якщо керівництво таки ухвалить рішення про передачу банку державі, це буде найбільша банківська націоналізація в Італії за останні десятиліття, наголошує видання.

Сьогодні, 22 грудня, відбудеться засідання керівництва банку, на якому розглянуть, зокрема, можливу націоналізацію.

Додамо, в Україні відбулася націоналізація "Приватбанку".