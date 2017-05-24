Назвали дату нового саміту Україна – ЄС

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, аби скоординувати позиції перед самітом "Великої Сімки".

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Також Порошенко та Туск домовились провести черговий саміт Україна – Європейський Союз 13 липня 2017 року в Києві.

У Порошенка зазначили, що Туск доповіли про порушення Росією домовленостей на Сході України.

У таких умовах відсутні підстави для скасування чи будь-якого пом’якшення економічних та секторальних санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації,

– сказав очільник України.

Порошенко також додав, що така оцінка має бути покладена в основу рішень лідерів "Великої Сімки" та Європейської Ради щодо продовження санкцій проти РФ після 31 липня 2017 року.

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