12:39
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 11:00: Доба в АТО. Суд у справі Сущенка
Випуск новин
12:14, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Названо ще одного депутата, декларацію якого перевірить ГПУ

12:06, сьогодні 289 Читать новость на русском
Нардеп від ВО
Нардеп від ВО "Батьківщина" Олександр Абдуллін / ednist.info

Державна фіскальна служба за клопотанням Генпрокуратури перевірить сплату податків депутатом від ВО "Батьківщина" Олександром Абдулліним.

Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва від 16 січня, опублікованій 24 січня.

У рішенні суду йдеться, що у 2015 році Олександр Абдуллін задекларував близько 6 мільйонів гривень: 850 тисяч гривень, 70 тисяч євро, 375 тисяч доларів, 93 тисячі гривень на рахунку в банку.

Також депутату належать корпоративні права на ТОВ "Екотехпром" з внеском до статутного фонду 23,6 мільйона гривень.

За даними Державної фіскальної служби, у 1998-2015 роках Абдуллін сплатив податки тільки з 2,3 мільйонів гривень доходів (а це переважно зарплата депутата та кошти на виконання депутатських повноважень).

Читайте також: Нардепи прокоментували перевірку їхніх декларацій правоохоронними органами

Нагадаємо, Генпрокуратура повідомила, що перевірить 29 нардепів за фактом невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами.

ЗМІ оприлюднили імена народних депутатів, чиї декларації потрапили під перевірку Державної фіскальної служби за клопотанням Генпрокуратури.

Теги: Україна ГПУ гроші Податки Державна фіскальна служба ВО Батьківщина Політика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Дипломат розповів, на що розраховувати Україні після призначення Фріланд
 11 січня , 00:52
Затори паралізували Київ
30 серпня 2016 , 19:54
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук