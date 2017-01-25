Названо ще одного депутата, декларацію якого перевірить ГПУ

Державна фіскальна служба за клопотанням Генпрокуратури перевірить сплату податків депутатом від ВО "Батьківщина" Олександром Абдулліним.

Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва від 16 січня, опублікованій 24 січня.

У рішенні суду йдеться, що у 2015 році Олександр Абдуллін задекларував близько 6 мільйонів гривень: 850 тисяч гривень, 70 тисяч євро, 375 тисяч доларів, 93 тисячі гривень на рахунку в банку.

Також депутату належать корпоративні права на ТОВ "Екотехпром" з внеском до статутного фонду 23,6 мільйона гривень.

За даними Державної фіскальної служби, у 1998-2015 роках Абдуллін сплатив податки тільки з 2,3 мільйонів гривень доходів (а це переважно зарплата депутата та кошти на виконання депутатських повноважень).

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Нагадаємо, Генпрокуратура повідомила, що перевірить 29 нардепів за фактом невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами.



ЗМІ оприлюднили імена народних депутатів, чиї декларації потрапили під перевірку Державної фіскальної служби за клопотанням Генпрокуратури.