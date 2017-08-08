НБУ: Українцям доведеться брати кредит за новими правилами

Відтепер українці можуть брати кредит за електронним підписом, який працівники банку будуть використовувати під час оформлення документів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Щоб формувати справу клієнта, фінустановам достатньо його завірених електронних документів. Зміни запроваджені в контексті проекту Paperless.

Національний банк України передбачив право банків формувати кредитну документацію (справу) боржника з електронних документів. Вони будуть створені та підписані банком і боржником із застосуванням електронного цифрового підпису,

– йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що ці нововведення запроваджуються в контексті законодавчих змін. Йдеться про закон України "Про споживче кредитування", який передбачає право укладати в електронному вигляді договори про споживче кредитування.

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За інформацією НБУ, банки мають максимально відмовитися від паперових документів при обслуговуванні клієнтів. А це має знизити кінцеву вартість послуг і пришвидшити обслуговування.

Нагадаємо, що 2017 року українці отримали закон про споживче кредитування. Він зобов'язує фінустанови надавати клієнту всю інформацію про кредит ще до моменту підписання договору.