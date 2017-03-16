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Не маршруткою єдиною. Підприємство "Богдан" показало військовий броньовик

15:40, сьогодні 1867 Читать новость на русском
Машини
Машини "Богдан" для військових / bogdan.ua

На полігоні в Бердичеві компанія "Богдан-Моторс" представила дві свої розробки – броньовик Барс-8 та спеціальний військовий "командирський" автомобіль Богдан 2351.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Наразі Богдан 2351 проходить державні випробування.

Як сказано у повідомленні, представники ЗСУ відзначили, що військова техніка "Богдан-Моторс" оптимально розрахована на виконання військових завдань та відповідає вимогам українських Збройних сил.

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Теги: Україна Збройні Сили України Транспорт
Джерело: 24 Канал
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