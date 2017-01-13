Небезпечний вірус краде банківські дані українців

Новий банківський троян краде дані користувачів пристроїв під керуванням операційної системи Android.

Про це повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції України.

Зазначається, що поширюється цей вірус на території України, а також Білорусі та інших країн СНД.

Варто зазначити, що цей троян швидко поширюється і зараз кількість інфікованих пристроїв нараховує більш 500 тис. і за словами фахівців з кожним днем їх кількість збільшується приблизно на 30-40 тис.,

– повідомили в кіберполіції.

Вірус поширюється, маскуючись під популярні додатки, такі як "Вконтакте", "Однокласники", Pokemon Go, Telegram та інші. Вбудований в додаток код розшифровує файл, доданий зловмисниками в ресурси програми і запускає його. Далі запущений файл викачує з керуючого сервера основну частину шкідливого коду, який в свою чергу містить посилання на скачування ще декількох шкідливих файлів.

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В результаті злочинці отримують все необхідне для крадіжки грошей жертви. Зокрема, вони можуть отримати доступ до баз даних браузерів, які містять інформацію про збережені логіни і паролі, історію відвідувань, файли cookie і навіть збережені дані банківських карт.