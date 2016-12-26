  • укр
  • рус
12:31
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 11:00: Карантин для школярів. Обстріли в АТО
Випуск новин
12:09, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Негарно радіти чужій смерті, якщо не йдеться про твого ката, – Казанський
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Негарно радіти чужій смерті, якщо не йдеться про твого ката, – Казанський

12:19, сьогодні 366 Читать новость на русском
"Радіти чужій смерті не варто, якщо не йдеться про твого ката" / Getty images

Журналіст Денис Казанський вважає, що багато українців з радістю сприйняли звістку про катастрофу російського літака Ту-154, що розбився у Чорному морі біля Сочі, бо втомились від ненависті до росіян.

Про це Казанський написав у своєму Facebook.

"Я нічого не писав з приводу літака, що впав. Але мені цілком зрозуміла реакція людей, які відчувають з цього приводу задоволення. В країні, проти якої здійснюється військова агресія, суспільство озлоблюється проти агресора", – переконаний журналіст.

Він також прокоментував допис нареченої нардепа Сергія Лещенка діджея Насті Топольської, яка обурилась, що українці з такою радістю та зловтіхою реагують на катастрофу літака з росіянами на борту.

Спеціально переглянув пости Насті за серпень 2014 року. І чомусь не знайшов там ніяких обурень з приводу вбивства сотень наших солдатів російськими військовими під Луганськом та Іловайском. Є пости про Канари, про тусовки в Барселоні, а про масове вбивство громадян України росіянами на території України нічого немає. Сьогодні Настя "охрініла" і вважала, що "мовчати просто неможливо", а тоді цілком знайшла в собі сили промовчати,
– емоційно написав Казанський.

Читайте також: Реакція українців – не жорстокість і радість від смертей, а наслідки ран, – Найєм

Журналіст родом з Донецька також відреагував на допис російського блогера Рустема Адагамова.

"Негарно радіти чужій смерті. Але за однієї умови – якщо мова не йде про смерть твого ката. Так, ми оху*ли від ненависті, тому що три роки росіяни вбивають українців в Україні. Так, ми втомилися ненавидіти. Відчепіться від нас. Забирайтеся з нашої території. Подаруйте нам можливість відпочити від ненависті до вас", – написав Денис Казанський.

Увага! У дописі присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, в ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова і 9 представників російських ЗМІ.

Читайте також: Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154

Теги: Україна Новини Росії українці Україна-Росія Падіння російського літака Ту-154 журналісти
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Дезертира-зрадника з Криму затримали на Полтавщині
 8 серпня , 11:32
Тривожна ніч на фронті: є загиблий і багато поранених
 28 червня , 13:02
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук