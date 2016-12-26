Негарно радіти чужій смерті, якщо не йдеться про твого ката, – Казанський

Журналіст Денис Казанський вважає, що багато українців з радістю сприйняли звістку про катастрофу російського літака Ту-154, що розбився у Чорному морі біля Сочі, бо втомились від ненависті до росіян.

Про це Казанський написав у своєму Facebook.

"Я нічого не писав з приводу літака, що впав. Але мені цілком зрозуміла реакція людей, які відчувають з цього приводу задоволення. В країні, проти якої здійснюється військова агресія, суспільство озлоблюється проти агресора", – переконаний журналіст.

Він також прокоментував допис нареченої нардепа Сергія Лещенка діджея Насті Топольської, яка обурилась, що українці з такою радістю та зловтіхою реагують на катастрофу літака з росіянами на борту.

Спеціально переглянув пости Насті за серпень 2014 року. І чомусь не знайшов там ніяких обурень з приводу вбивства сотень наших солдатів російськими військовими під Луганськом та Іловайском. Є пости про Канари, про тусовки в Барселоні, а про масове вбивство громадян України росіянами на території України нічого немає. Сьогодні Настя "охрініла" і вважала, що "мовчати просто неможливо", а тоді цілком знайшла в собі сили промовчати,

– емоційно написав Казанський.

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Журналіст родом з Донецька також відреагував на допис російського блогера Рустема Адагамова.

"Негарно радіти чужій смерті. Але за однієї умови – якщо мова не йде про смерть твого ката. Так, ми оху*ли від ненависті, тому що три роки росіяни вбивають українців в Україні. Так, ми втомилися ненавидіти. Відчепіться від нас. Забирайтеся з нашої території. Подаруйте нам можливість відпочити від ненависті до вас", – написав Денис Казанський.

Увага! У дописі присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, в ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова і 9 представників російських ЗМІ.

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