Неспокійна доба в АТО: серед бійців ЗСУ є поранені

Протягом п’ятниці, 26 травня, бойовики на Донбасі в зоні проведення АТО 61 раз обстріляли позиції ЗСУ. "Найспекотніше" було на Приморському напрямку – 34 ворожі обстріли.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначимо, що в результаті обстрілів бойовиків двоє українських військових отримали поранення.

Окрім того, позиції ЗСУ поблизу Широкино і Чермалика бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів, по позиціях в районах Павлополя, Лебединського, Водяного, Гнутового, Мар'їнки і Красногоровки бойовики гатили з гранатометів і стрілецької зброї.

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Тим часом бойовики також здійснили 19 обстрілів позицій сил АТО на Донецькому напрямку. Здебільшого активність бойовиків була зосереджена на південному і східному передмісті Авдіївки, за якими бойовики стріляли з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Верхньоторецьке бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 міліметри, Троїцьке – з мінометів калібру 120 міліметрів, Піски – з гранатометів і стрілецької зброї.

Водночас на Луганському напрямку бойовики здійснили 8 обстрілів укріплень ЗСУ в околицях Кримського з використанням озброєння БМП, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.