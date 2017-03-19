Неспокійна доба в зоні АТО: багато поранених

Упродовж минулої доби бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів у зоні проведення Антитерористичної операції.

Про це йдеться у традиційному зверненні прес-центру штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку по позиціях ЗСУ в районі Луганського та Авдіївки російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 міліметри та гранатометів різних систем.

Крім того, по укріпленням поруч Невельського та Пісків терористи завдавали удару з великокаліберних кулеметів, а неподалік Опитного, Троїцького, Зайцевого та Кам’янки – з гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Щодо Маріупольського напрямку, то тут у районі Водяного та Павлополя бойовики двічі використовували артилерію калібру 122 міліметри, а поблизу Широкиного – міномети калібру 120 міліметрів.

Укріплення в районі Мар’їнки та Гнутового було обстріляно з мінометів калібру 82 міліметри, стрілецької зброї та гранатометів.

Зауважимо, що збільшилась кількість обстрілів на Луганському напрямку, де поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 міліметрів, танків, а згодом, ближче до опівночі ще й з важкої артилерії калібру 152 міліметри.

Також бойовики декілька разів били з мінометів калібру 120 міліметрів по опорних пунктах в районі Троїцького, а поблизу Новоолександрівки, Трьохізбенки та Попасної – з СПГ.

Використовували гранатомети та кулемети великого калібру окупанти і в районі Станиці Луганської.

Додамо, що в результаті таких обстрілів 5 українських воїнів зазнали поранень.

Читайте також: Вони загинули, щоб ми жили: в Україні збирають кошти на пам’ятник загиблим бійцям