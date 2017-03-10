Невідомі обстріляли кафе у швейцарському Базелі: є жертви

Внаслідок нападу на кафе у швейцарському Базелі дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.
В поліції зазначають, що двоє злочинців увійшли в кафе ввечері 9 березня і відкрили вогонь по відвідувачах, пише DW.
Мотиви нападників поки не відомі, проте місцеві правоохоронці не відкидають версію про тероризм.
Заклад, де сталась стрілянина, раніше пов’язували з наркоторговцями, щоправда, кілька років тому у нього змінились власники, після чого репутація кафе значно покращилась.
До слова, приблизно у цей же час на вокзалі в німецькому Дюсельдорфі невідомі з сокирами накинулись на людей. Щонайменше п’ятеро осіб отримали поранення.