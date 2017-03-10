Невідомі обстріляли кафе у швейцарському Базелі: є жертви

Внаслідок нападу на кафе у швейцарському Базелі дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.

В поліції зазначають, що двоє злочинців увійшли в кафе ввечері 9 березня і відкрили вогонь по відвідувачах, пише DW.

2 killed after a shootout in a cafe in Basel, Switzerland. The perpetrators remain at large https://t.co/XSiPJHCHDE… pic.twitter.com/OzGGPmFdVx — dwnews (@dwnews) 10 березня 2017 р.

Мотиви нападників поки не відомі, проте місцеві правоохоронці не відкидають версію про тероризм.

Заклад, де сталась стрілянина, раніше пов’язували з наркоторговцями, щоправда, кілька років тому у нього змінились власники, після чого репутація кафе значно покращилась.

Two killed in shooting at Basel cafe, one badly injured: Swiss police https://t.co/Pu2i6V9tQZ pic.twitter.com/5mRrZYlsld — FRANCE 24 (@FRANCE24) 10 березня 2017 р.

До слова, приблизно у цей же час на вокзалі в німецькому Дюсельдорфі невідомі з сокирами накинулись на людей. Щонайменше п’ятеро осіб отримали поранення.