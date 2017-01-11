Невідомий обстріляв поліцію та охоронців під Дніпром

7 січня у селі Новоолександрівка, що на Дніпропетровщині, в елітному котеджному містечку озброєний чоловік відкрив стрілянину по співробітниках охоронної фірми.

У результаті нападу охоронці зазнали важких вогнепальних поранень тулуба та живота, передає відділ комунікації поліції області.

Окрім того, було обстріляно ще автомобіль поліцейських, які прибули за викликом – по ньому було випущено понад 7 куль. Щоправда, на щастя, ніхто з правоохоронців не постраждав.

Наші співробітники оточили будинок, з якого велася стрільба. Для забезпечення порядку та знешкодження зловмисника було задіяно близько 40 поліцейських. Нам вдалося умовити підозрюваного впустити мене до будинку, на другому поверсі якого забарикадувався стрілок. В ході переговорів я впевнив чоловіка здати автомат та гранату, які він тримав у руках. Стрілок здався без бою. Це дало можливість уникнути більших жертв,

– розповів начальник Дніпровського відділу поліції Андрій Бідило

Також він зазначив, що під час затримання підозрюваного поряд з ним перебувала велика кількість зброї – граната Ф-1, мисливський карабін, пневматична гвинтівка з оптичним прицілом, близько 40 патронів, бронежилет, а під час обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser поліція виявила гладкоствольну рушницю, карабін та ще понад 100 патронів.

Наразі на автомобіль накладено арешт. Зброю та речові докази вилучено та направлено на експертизу. Підозрюваного взято під варту,

– додав начальник Дніпровського відділу поліції.

Зауважимо, що основною версією нападу є суперечлива ситуація, пов’язана зі встановленням реальних власників будинку – він перебував у заставі у банку та був проданий іншому господарю. Новий власник таким шляхом намагався довести своє право власності на будівлю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічне ув’язнення.

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