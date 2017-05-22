Невтішні новини з фронту: серед українських воїнів є поранені

З початку доби (22 травня) бойовики здійснили 30 обстрілів позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Приморський напрямок. В першій половині дня бойовики здійснили потужний артилерійський обстріл укріплень українських військових неподалік Гнутового зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів. Окрім того, біля Новотроїцького, а також біля Мар'їнки незаконні збройні формування обстріляли сили АТО з БМП.

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Донецький напрямок. Бойовики застосували артилерію 122 мм ще на початку доби поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Опорні пункти українських військових у південному передмісті Авдіївки та біля Верхньоторецького бойовики декілька разів обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Бойовики з протитанкових ракетних комплексів бандити вели вогонь по українських позиціях поблизу Новозванівки та Троїцького. Біля Новотошківського застосовували автоматичні станкові гранатомети.

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У штабі уточнили, що внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.