Невтішні новини з фронту: серед українських воїнів є поранені

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
З початку доби (22 травня) бойовики здійснили 30 обстрілів позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Приморський напрямок. В першій половині дня бойовики здійснили потужний артилерійський обстріл укріплень українських військових неподалік Гнутового зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів. Окрім того, біля Новотроїцького, а також біля Мар'їнки незаконні збройні формування обстріляли сили АТО з БМП.
Читайте також:
В Міноборони озвучили шалені втрати бойовиків
Донецький напрямок. Бойовики застосували артилерію 122 мм ще на початку доби поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Опорні пункти українських військових у південному передмісті Авдіївки та біля Верхньоторецького бойовики декілька разів обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Луганський напрямок. Бойовики з протитанкових ракетних комплексів бандити вели вогонь по українських позиціях поблизу Новозванівки та Троїцького. Біля Новотошківського застосовували автоматичні станкові гранатомети.
Читайте також:
Чи можливе загострення на Донбасі: в штабі АТО оцінили загрозу
У штабі уточнили, що внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.